W Toronto w Kanadzie trzech uzbrojonych mężczyzn wtargnęło do domu dyrektora generalnego MAC Group Davida Mortona i zraniło jego oraz jego dwie dorosłe córki. Atak miał miejsce około godz. 3:40 w czwartek w dzielnicy Bridle Path, informuje CBS News.

Atak w domu

Według policji w Toronto zamaskowani napastnicy dostali się do pięciopokojowego domu przez tylne wejście, mając przy sobie broń palną i młotek. Na drugim piętrze spotkali 75-letniego Davida Mortona, jego 64-letnią żonę Dorianę oraz ich córki Maggie i Christinę.

Inspektorka policji Kristy Smith poinformowała, że sprawcy żądali kosztowności z domu. Nie ustalono jeszcze, czy udało im się cokolwiek zabrać. Według policji Morton i jego córki w wieku 28 i 26 lat próbowali stawić opór, po czym padły strzały.

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Poszkodowani pozostają w szpitalu

David Morton i jego dwie córki odnieśli rany postrzałowe. W oświadczeniu w piątek Morton podał również, że napastnicy użyli młotka przeciwko wszystkim czterem członkom rodziny. Poinformował, że on i jego córki pozostawali w szpitalu, nie precyzując ich stanu.

Policja poszukuje trzech mężczyzn, którzy według jej oceny mają około 20 lat. Byli ubrani w ciemne ubrania i uciekli z miejsca zdarzenia SUV-em. Policja w Toronto poinformowała, że od początku 2026 roku w mieście odnotowano 119 napaści z wtargnięciem do domów — o 32,2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

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