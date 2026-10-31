CBS News：多伦多三名袭击者打伤MAC Group首席执行官家人

据CBS News报道，在加拿大多伦多，三名持枪男子闯入MAC Group首席执行官大卫·莫顿的家中，打伤了他和他的两名成年女儿。袭击发生在周四凌晨约3时40分，地点位于布赖德尔帕斯地区。

家中袭击

多伦多警方表示，蒙面的袭击者携带枪支和锤子，从这栋有五间卧室的住宅后门进入。在二楼，他们遇到了75岁的大卫·莫顿、他64岁的妻子多丽亚娜，以及他们的女儿玛吉和克里斯蒂娜。

警督克里斯蒂·史密斯表示，犯罪嫌疑人索要屋内的贵重物品。目前尚未确定他们是否带走了任何物品。警方称，莫顿及其28岁和26岁的女儿试图反抗，随后传出枪声。

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伤者仍在医院

大卫·莫顿和他的两名女儿遭受枪伤。莫顿在周五的一份声明中还表示，袭击者对四名家庭成员均使用了锤子。他称自己和女儿仍在医院，但未说明他们的状况。

警方正在搜捕三名男子，警方估计他们年龄约为20岁。他们身穿深色衣物，驾驶一辆SUV逃离现场。多伦多警方表示，自2026年初以来，该市已记录119起入室袭击事件，比去年同期增加32.2%。

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