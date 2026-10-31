W dzielnicy Eastleigh w stolicy Kenii, Nairobi, ratownicy rano 30 października znaleźli pod gruzami wielopiętrowego budynku ciało kobiety. Budynek przy 9. ulicy zawalił się 23 października. Ciało przewieziono do miejskiej kostnicy na analizę DNA, która ma ustalić tożsamość kobiety i pomóc odnaleźć jej rodzinę, informuje Nation Kenya.

Szesnaście osób nadal jest nieodnalezionych

Regionalny komisarz Nairobi North Simon Osumba oświadczył, że po weryfikacji przeprowadzonej przez Kenijski Czerwony Krzyż i Dyrekcję Śledztw Kryminalnych 16 osób pozostaje nieodnalezionych. Według śledczych dane z telefonów komórkowych wskazały, że dziewięć z nich przebywało w budynku krótko przed zawaleniem.

W kolejnych czterech przypadkach władze nadal weryfikują informacje, a trzy rodziny wciąż nie podały numerów telefonów, które pomogłyby namierzyć zaginionych krewnych. Od początku operacji spod gruzów uratowano sześć osób.

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Usuwanie gruzów trwa

Dyrektor Krajowej Jednostki Zarządzania Sytuacjami Nadzwyczajnymi Duncan Ochieng poinformował, że akcja ratunkowa została wykonana w około 85%. Prace utrudnia ograniczona przestrzeń, dlatego zespoły ostrożnie usuwają rumowisko i próbują dotrzeć do niższych części konstrukcji, w tym do piwnicy. Według ratowników mogła tam znaleźć się część zaginionych osób.

Wcześniej specjalistyczny sprzęt zarejestrował możliwe oznaki życia pod gruzami. Ochieng oświadczył, że zespoły pracują nad uzyskaniem dostępu do miejsc, w których wykryto takie sygnały. Operacja zostanie uznana za zakończoną dopiero po całkowitym usunięciu gruzów i sprawdzeniu, że nie pozostały pod nimi żadne ciała.

Śledztwo w sprawie przyczyn zawalenia

Śledczy sprawdzają możliwe naruszenia norm budowlanych i niedociągnięcia w nadzorze nad budową, które mogły przyczynić się do zawalenia. Detektywi przesłuchują jednego z deweloperów, a także urzędników hrabstwa Nairobi, Krajowej Inspekcji Budowlanej i Krajowego Urzędu Budownictwa. Dyrektor Prokuratury Publicznej polecił zbadać możliwe zaniedbania, bezczynność lub bezprawne działania urzędników, deweloperów i specjalistów budowlanych związanych z projektem.

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