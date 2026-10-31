В районе Истли в столице Кении Найроби спасатели утром 30 октября обнаружили под завалами многоэтажного дома тело женщины. Здание на 9-й улице обрушилось 23 октября. Тело доставили в городской морг для ДНК-анализа, который должен установить личность женщины и помочь найти её семью, сообщает Nation Kenya.

Шестнадцать человек остаются ненайденными

Региональный комиссар Найроби Норт Саймон Осумба заявил, что после проверки, проведённой Кенийским Красным Крестом и Директоратом уголовных расследований, ненайденными остаются 16 человек. По данным следователей, данные мобильных телефонов указали, что девять из них находились в здании незадолго до обрушения.

Ещё в четырёх случаях власти продолжают проверять информацию, а три семьи до сих пор не предоставили номера телефонов, которые помогли бы отследить пропавших родственников. С начала операции из-под завалов спасли шестерых человек.

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Разбор завалов продолжается

Директор Национального подразделения по управлению чрезвычайными ситуациями Дункан Очиенг сообщил, что спасательная операция выполнена примерно на 85%. Работы осложняет ограниченное пространство, поэтому команды осторожно расчищают обломки и пытаются добраться до нижних частей сооружения, в частности подвала. По данным спасателей, там могли оказаться некоторые пропавшие люди.

Ранее специальное оборудование зафиксировало возможные признаки жизни под обломками. Очиенг заявил, что команды работают над доступом к участкам, где обнаружили такие сигналы. Операцию объявят завершённой только после полного разбора завалов и проверки, что под ними не осталось тел.

Расследование причин обрушения

Следователи проверяют возможные нарушения строительных норм и недостатки надзора за строительством, которые могли способствовать обрушению. Детективы допрашивают одного из застройщиков, а также чиновников округа Найроби, Национальной строительной инспекции и Национального строительного управления. Директор государственного обвинения поручил проверить возможную халатность, бездействие или неправомерные действия чиновников, застройщиков и строительных специалистов, связанных с проектом.

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