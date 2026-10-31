10月30日上午，在肯尼亚首都内罗毕的伊斯特利区，救援人员在一栋多层建筑的废墟下发现了一具女性遗体。位于第9街的这栋建筑于10月23日倒塌。遗体已被送往市停尸房进行DNA分析，该分析将确定该女子的身份并帮助寻找其家人，Nation Kenya报道。

16人仍下落不明

内罗毕北区区域专员西蒙·奥松巴表示，在肯尼亚红十字会和刑事调查局完成核查后，仍有16人下落不明。调查人员称，手机数据显示，其中9人在倒塌前不久曾在这栋建筑内。

另外四起案例中，当局仍在核实信息，而三个家庭至今未提供可帮助追踪失踪亲属的电话号码。行动开始以来，已有6人从废墟下获救。

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清理废墟仍在继续

国家紧急事务管理部门负责人邓肯·奥钦表示，救援行动已完成约85%。由于空间有限，工作受到阻碍，因此救援队正谨慎清理残骸，并试图进入建筑结构的下部区域，包括地下室。救援人员称，一些失踪人员可能在那里。

此前，专用设备在残骸下探测到可能存在生命迹象。奥钦表示，救援队正努力进入发现此类信号的区域。只有在废墟完全清理完毕，并确认下方没有遗体后，行动才会宣布结束。

调查倒塌原因

调查人员正在核查可能违反建筑规范的行为以及建筑监管方面的缺陷，这些因素可能促成了此次倒塌。侦探正在讯问一名开发商，以及内罗毕郡、国家建筑监察局和国家建筑管理局的官员。公共检察长已指示调查与该项目有关的官员、开发商和建筑专业人员是否存在疏忽、不作为或不当行为。

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