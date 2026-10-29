Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал пересмотреть отдельные льготы для мультикультурных семей, в частности их приоритетный доступ к субсидируемым центрам послеродового ухода в Сеуле. Как сообщает Korea Herald, президент заявил, что власти проверят, существует ли убедительная необходимость не только предотвращать ущерб для таких семей, но и предоставлять им преференции.

Приоритет в центрах послеродового ухода

Дискуссия началась после публикации Ли в X в среду. Он обратил внимание на правила приема в программу субсидируемых центров послеродового ухода, которая действует через частные учреждения-партнеры. Матери из мультикультурных семей имеют второй приоритет наряду с матерями с инвалидностью, выходцами из Северной Кореи, а также лицами, отмеченными за заслуги перед государством, или членами их семей.

Первый приоритет при приеме получают получатели базовой социальной помощи и люди с доходами, близкими к черте бедности. В четверг Ли заявил, что некоторые программы не должны превращаться в чрезмерные преимущества или обратную дискриминацию. Он подчеркнул, что его слова направлены на пересмотр отдельных избыточных преимуществ, а не на поощрение дискриминации или ненависти.

Администрация президента сообщила о намерении добиваться изменений в исполнительном декрете Закона об охране здоровья матерей и детей, чтобы помощь в послеродовом уходе в первую очередь предоставлялась матерям, которые нуждаются в ней больше всего.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция мигранток и правозащитников

Представители мультикультурных семей и защитники прав мигрантов поставили под сомнение утверждения о чрезмерности доступной им поддержки. Женщина из Китая, вышедшая 20 лет назад замуж за корейца, сказала, что ее семья получала лишь общую помощь, доступную в зависимости от доходов. По ее словам, женщины с маленькими детьми в основном пользуются бесплатными занятиями для детей в мультикультурных центрах по выходным.

Представительница организации, помогающей женщинам-мигранткам в Сеуле, отметила, что приоритет в центрах послеродового ухода учитывает отсутствие у многих мигранток родственников, друзей или соседей, которые могли бы помочь после родов. Она добавила, что многие такие семьи и без того относятся к категориям, имеющим право на первоочередную социальную поддержку из-за низких доходов.

Правозащитники также предупредили, что дискуссия может усилить враждебность к иностранцам. Они указали, что местные программы в основном охватывают семьи, в которых один из супругов является гражданином Южной Кореи, тогда как семьи с двумя иностранцами часто не имеют такого доступа к поддержке.

Читай нас в