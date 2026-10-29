韩国总统李在明呼吁审查给予多元文化家庭的部分优惠政策，包括这些家庭优先使用首尔补贴产后护理中心的资格。据《韩国先驱报》报道，总统表示，当局将审查是否存在令人信服的必要性，不仅要防止此类家庭受到损害，还要给予其优待。

产后护理中心的优先资格

讨论始于李在明周三在X平台发布的一则帖文。他关注到补贴产后护理中心项目的录取规则，该项目通过私营合作机构运作。多元文化家庭的母亲与残障母亲、来自朝鲜的人员，以及因对国家有功而受到表彰者或其家庭成员同属第二优先级。

录取时，领取基本社会援助者和收入接近贫困线的人群享有第一优先级。李在明周四表示，一些项目不应演变为过度优惠或反向歧视。他强调，他的言论旨在审查某些过度之处，而非鼓励歧视或仇恨。

总统办公室表示，计划推动修改《母婴保健法》实施令，以确保产后护理援助首先提供给最需要的母亲。

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移民女性和维权人士的反应

多元文化家庭代表和移民权利倡导者质疑有关其可获得支持过度的说法。一名20年前嫁给韩国男子的中国女性表示，她的家庭只获得了根据收入情况提供的普遍援助。她说，带着年幼子女的女性主要在周末使用多元文化中心为儿童提供的免费课程。

一家在首尔帮助移民女性的组织代表指出，产后护理中心的优先资格考虑到许多移民女性没有能够在分娩后提供帮助的亲属、朋友或邻居。她补充说，许多此类家庭因低收入本就属于有资格获得优先社会支持的类别。

维权人士还警告说，这场讨论可能加剧对外国人的敌意。他们指出，地方项目大多覆盖夫妻一方为韩国公民的家庭，而夫妻双方均为外国人的家庭往往无法获得同等的支持机会。

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