在东京的神道教市谷龟冈八幡宫，一名神官在一年一度的七五三节期间为一只猫、一只柴犬和数只约克夏梗祈福。据《台北时报》报道，这一仪式传统上是为七岁、五岁和三岁的儿童举行的。

为宠物举行的仪式

主人们给宠物穿上色彩鲜艳的和服，在神社旁为它们拍照，随后将它们带入内部神殿。神官加治健二使用系有白色纸条的木杖举行净化仪式。

医生儿玉翔子前来为她的猫“琥珀”祈祷健康成长和幸福安康。这是一只五岁的英国短毛猫。她说，自己花了两个月为这只动物制作鲜红色和服。“这个小家伙就像我的孩子。她在身边时，生活中一切不愉快的事都会消失，”儿玉说。

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动物在家庭中角色的变化

加治将宠物日益参与这一节庆与日本在人口老龄化和低出生率背景下的家庭结构变化联系起来。他说，没有孩子或已经将孩子养大的民众，正越来越多地将狗和猫视为家庭成员。

由于宠物主人的需求，这座神社早在2000年代初就开始在每次节庆接待约400个家庭。两只约克夏梗的主人美优·白说，与狗一起庆祝七五三节对她而言“完全是很自然的”，因为它们是她家庭的一部分。

6月公布的数据显示，日本的出生率去年再次降至创纪录低点。根据世界银行的数据，该国人口年龄中位数为49.9岁，按这一指标日本仅次于摩纳哥。

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