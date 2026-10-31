Brazylijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało argentyńską chargé d’affaires Maríę Emilię Cortes w celu wyjaśnienia sprawy wyjazdu prawicowego kandydata na prezydenta, senatora Flávio Bolsonaro. Po porażce w wyborach prezydenckich najpierw udał się on do Argentyny, a następnie przybył do USA. O wezwaniu dyplomatki, powołując się na źródła rządowe, poinformowała Al Jazeera.

Zaprzeczenie Buenos Aires

Argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno oświadczył w mediach społecznościowych, że jego rząd nie otrzymał formalnego wniosku o wyjaśnienia dotyczące decyzji Bolsonaro o opuszczeniu Brazylii przez Argentynę. Według redakcji brazylijskie władze wcześniej zobowiązały polityka do pozostania w kraju w ramach toczącego się postępowania prawnego i wyznaczyły mu termin na oddanie paszportów.

Flávio Bolsonaro jest objęty śledztwem w sprawie domniemanego procederu prania pieniędzy, znanego jako sprawa Banco Master. Śledczy sprawdzają wielomilionową płatność, którą otrzymał od byłego szefa Banco Master Daniela Vorcaro. Według śledztwa środki mogły być przeznaczone na sfinansowanie filmu o jego ojcu, byłym prezydencie Jairze Bolsonaro. Senator zaprzecza wszelkim nieprawidłowościom i nazywa sprawę motywowaną politycznie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Porażka wyborcza i trasa do USA

W wyborach prezydenckich Flávio Bolsonaro przeszedł do drugiej tury, ale przegrał z urzędującym prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą różnicą ponad 4 mln głosów. Lula zdobył 51,8% głosów i uzyskał czwartą, nie następującą bezpośrednio po sobie kadencję prezydencką. Bolsonaro nie uznał wyników, choć jego Partia Liberalna uznała zwycięstwo Luli.

Po przybyciu do Miami Bolsonaro nazwał siebie legalnie wybranym prezydentem Brazylii. Wraz z żoną i dwiema córkami przemierzył północną Argentynę, po czym poleciał do USA samolotem czarterowym przez Ekwador. Polityk podziękował prezydentowi Argentyny Javierowi Mileiowi za pomoc, nie precyzując jej charakteru. Przedstawiciel argentyńskiego prezydenta nazwał tę podróż ratunkiem.

Spór może jeszcze bardziej zaostrzyć relacje między Lulą a Mileiem, które pozostają napięte od objęcia urzędu przez argentyńskiego prezydenta w 2023 roku. W sierpniu oba kraje odwołały swoich ambasadorów po serii publicznych sporów.

Czytaj nas na