Sześć osób, w tym kierowca pasażerskiego minibusa, zginęło w zderzeniu trzech pojazdów na trasie Nakuru–Eldoret w rejonie Koriomat w Kenii. Poinformował o tym Nation Kenya.

Zderzenie trzech pojazdów

Do wypadku doszło o północy. Ciężarówka Mercedes-Benz Actros jadąca z Nakuru do Eldoret skręciła w prawo, próbując uniknąć innego pojazdu znajdującego się przed nią. Następnie ciężarówka uderzyła w Toyotę Succeed, a potem w pasażerskiego minibusa Toyota Hiace North Rift Sacco, który przewoził dziesięciu pasażerów.

W wyniku uderzenia samochód osobowy i minibus zjechały do rowu po prawej stronie drogi.

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Ofiary i śledztwo

Dowódca hrabstwa Uasin Gishu Wilberforce Sichirani potwierdził, że na miejscu zginęli kierowca minibusa Shaban Hassan Wanga oraz pięć pasażerek. Kilku innych pasażerów odniosło ciężkie obrażenia i zostało przewiezionych do placówek medycznych w hrabstwie Uasin Gishu.

Ciała ofiar przewieziono do kostnicy Szpitala Kliniczno-Referencyjnego Moi, gdzie mają zostać przeprowadzone sekcje zwłok. Policja rozpoczęła śledztwo, aby ustalić dokładne okoliczności wypadku. Wraki pojazdów są transportowane na posterunek policji Burnt Forest w celu oględzin.

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