Шесть человек, включая водителя пассажирского микроавтобуса, погибли в результате столкновения трёх транспортных средств на трассе Накуру—Элдорет в районе Кориомат в Кении. Об этом сообщает Nation Kenya.

Столкновение трёх транспортных средств

Авария произошла в полночь. Грузовик Mercedes-Benz Actros, ехавший из Накуру в Элдорет, повернул направо, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем впереди. После этого грузовик врезался в Toyota Succeed, а затем — в пассажирский микроавтобус Toyota Hiace North Rift Sacco, перевозивший десять пассажиров.

От удара легковой автомобиль и микроавтобус съехали в кювет справа от дороги.

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Погибшие и расследование

Командующий округа Уасин-Гишу Уилберфорс Сичирани подтвердил, что на месте погибли водитель микроавтобуса Шабан Хассан Ванга и пять пассажирок. Ещё несколько пассажиров получили тяжёлые травмы и были доставлены в медицинские учреждения округа Уасин-Гишу.

Тела погибших перевезли в морг учебно-реферальной больницы Мои, где должны провести вскрытия. Полиция начала расследование, чтобы установить точные обстоятельства аварии. Обломки транспортных средств эвакуируют в полицейский участок Бёрнт-Форест для осмотра.

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