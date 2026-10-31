W Seulu w Korei Południowej otwarto drugie targi Fortune Adventure, które zgromadziły ponad 200 punktów konsultacyjnych oferujących co najmniej 13 rodzajów wróżbiarstwa — od tradycyjnego koreańskiego saju i odczytywania rysów twarzy po tarot i przepowiednie dla zwierząt domowych. Czterodniowe wydarzenie odbywa się w centrum wystawienniczym aT Center w Yangjae, w południowej części Seulu. Poinformował o tym Korea Herald.

Za 12 tys. wonów, czyli około 8,40 dolara, odwiedzający mogą zapisać się na 10-minutową konsultację ze specjalistą według własnego wyboru. Organizatorka targów, założycielka i dyrektor generalna Mind Design Kim Min-ji, wyjaśniła, że celem wydarzenia jest zgromadzenie praktyków w jednym miejscu oraz umożliwienie gościom zapoznania się z różnymi metodami i wybrania odpowiedniego podejścia.

Przepowiednie dla zwierząt i produkty na szczęście

Wśród nietypowych nowych stref w tym roku znalazły się konsultacje dotyczące zwierząt domowych. Właściciele mogą zwracać się do praktyków z pytaniami o swoich pupili. Jedna z odwiedzających, Hwang Ye-ju, przyszła na targi z psem Loganem, aby dowiedzieć się, czy nie martwi się on rzadszymi spacerami związanymi z jej dużym obciążeniem pracą.

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Na targach działa również 53 firm w ramach 74 stoisk handlowych i pokazowych. Oferują one talizmany, breloki, zapachy, przedmioty dekoracyjne i herbaty inspirowane tradycyjnymi pięcioma żywiołami — drewnem, ogniem, ziemią, metalem i wodą. Wydarzenie odzwierciedla także trend lucky maxxing — dążenie do przyciągania szczęścia poprzez codzienne rytuały i przedmioty, którym przypisuje się taką właściwość.

Fizjonomika i sztuczna inteligencja

Program wydarzenia obejmował wykład o tak zwanej chirurgii plastycznej opartej na fizjonomice — podejściu bazującym na przekonaniu, że zmiana poszczególnych rysów twarzy może wpłynąć na szczęście. Praktyk fizjonomiki Kim Sung-ho powiedział, że niektóre kliniki chirurgii plastycznej w dzielnicy Gangnam współpracują ze specjalistami od odczytywania rysów twarzy. Jego zdaniem korzyść z takich zabiegów polega raczej na zwiększeniu pewności siebie niż na zmianie losu.

Praktyk saju Kim Ho-jin oraz jego syn Kim Gi-han zaprezentowali opartą na sztucznej inteligencji usługę saju o kociej tematyce. Jednocześnie starszy Kim ostrzegł, że odpowiedzi AI tworzone bez wystarczającego zrozumienia zasad tradycyjnego saju mogą być niewiarygodne.

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