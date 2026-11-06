Zadłużenie zagraniczne Pakistanu niemal podwoiło się w ciągu dziesięciu lat i pod koniec 2025 roku osiągnęło 135,1 mld dolarów. W 2015 roku wskaźnik ten wynosił 68,7 mld dolarów, wynika z raportu Banku Światowego International Debt Report 2026, podaje Dawn.

Struktura zadłużenia

Z całkowitej kwoty 107,1 mld dolarów przypadało na dług publiczny i gwarantowany przez państwo. Kolejne 17,6 mld dolarów stanowił prywatny dług niegwarantowany, a 10,5 mld dolarów — zobowiązania krótkoterminowe.

W strukturze długu publicznego i gwarantowanego przez państwo Pakistan był winien 56,8 mld dolarów wierzycielom wielostronnym, 42,4 mld dolarów wierzycielom dwustronnym oraz 7,8 mld dolarów wierzycielom prywatnym. Największym pojedynczym wierzycielem kraju były Chiny, z 22,4 mld dolarów niespłaconych zobowiązań. Następne były Bank Światowy — 19,2 mld dolarów — oraz Azjatycki Bank Rozwoju z 16,8 mld dolarów.

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Warunki kredytowania

Średni okres spłaty pożyczek od oficjalnych wierzycieli wynosił 16 lat, okres karencji — cztery lata, a średnia stopa procentowa — 3,6%. Prywatne pożyczki miały natomiast średnią stopę na poziomie 8,6%, trzyletni okres spłaty i roczny okres karencji.

W 2025 roku Chiny przedłużyły terminy spłaty pożyczek Pakistanu o wartości 2 mld dolarów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w tym samym roku dokonał nowych wypłat dla kraju w wysokości 2,3 mld dolarów w ramach Extended Fund Facility oraz Resilience and Sustainability Facility.

Dynamika globalna

Zadłużenie zagraniczne krajów o niskich i średnich dochodach wzrosło w 2025 roku o 5,5% do rekordowych 9,4 bln dolarów. Łączne płatności z tytułu obsługi tego długu, obejmujące odsetki i spłatę kapitału, zwiększyły się o 1,9% i osiągnęły 1,4 bln dolarów. Wypłaty dla posiadaczy obligacji wzrosły o 13,7% do 363,1 mld dolarów.

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