Внешний долг Пакистана вырос до $135 млрд за десятилетие — Dawn

Внешний долг Пакистана за десять лет почти удвоился и в конце 2025 года достиг 135,1 млрд долларов. В 2015 году этот показатель составлял 68,7 млрд долларов, говорится в отчете Всемирного банка International Debt Report 2026, сообщает Dawn.

Структура долга

Из общей суммы 107,1 млрд долларов приходилось на государственный и гарантированный государством долг. Еще 17,6 млрд долларов составлял частный негарантированный долг, а 10,5 млрд долларов — краткосрочные обязательства.

В структуре государственного и гарантированного государством долга Пакистан был должен 56,8 млрд долларов многосторонним кредиторам, 42,4 млрд долларов — двусторонним кредиторам и 7,8 млрд долларов — частным кредиторам. Крупнейшим отдельным кредитором страны был Китай с 22,4 млрд долларов непогашенных обязательств. Далее следовали Всемирный банк — 19,2 млрд долларов — и Азиатский банк развития с 16,8 млрд долларов.

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Условия кредитования

Средний срок погашения займов от официальных кредиторов составлял 16 лет, льготный период — четыре года, а средняя процентная ставка — 3,6%. Частные займы при этом имели среднюю ставку 8,6%, трехлетний срок погашения и годовой льготный период.

В 2025 году Китай продлил сроки погашения кредитов Пакистана на 2 млрд долларов. Международный валютный фонд в том же году осуществил новые выплаты стране на 2,3 млрд долларов в рамках механизмов Extended Fund Facility и Resilience and Sustainability Facility.

Мировая динамика

Внешний долг стран с низким и средним уровнем дохода в 2025 году вырос на 5,5% — до рекордных 9,4 трлн долларов. Общие выплаты по обслуживанию такого долга, включая проценты и погашение основной суммы, увеличились на 1,9% и достигли 1,4 трлн долларов. Выплаты держателям облигаций выросли на 13,7% — до 363,1 млрд долларов.

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