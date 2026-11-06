巴基斯坦外债十年间增至1350亿美元——《黎明报》

巴基斯坦的外债在十年间几乎翻了一番，并在2025年底达到1351亿美元。2015年，这一数字为687亿美元。世界银行《2026年国际债务报告》显示，《黎明报》报道。

债务结构

在总额中，1071亿美元为公共债务和政府担保债务。另有176亿美元为私人无担保债务，105亿美元为短期债务。

在公共债务和政府担保债务结构中，巴基斯坦欠多边债权人568亿美元，欠双边债权人424亿美元，欠私人债权人78亿美元。中国是该国最大的单一债权人，未偿债务为224亿美元。其后是世界银行，金额为192亿美元，以及亚洲开发银行，金额为168亿美元。

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贷款条件

来自官方债权人的贷款平均偿还期限为16年，宽限期为四年，平均利率为3.6%。与此同时，私人贷款的平均利率为8.6%，偿还期限为三年，宽限期为一年。

2025年，中国延长了巴基斯坦20亿美元贷款的偿还期限。同年，国际货币基金组织通过扩展基金机制和韧性与可持续性机制，向该国新增拨款23亿美元。

全球动态

2025年，低收入和中等收入国家的外债增长5.5%，达到创纪录的9.4万亿美元。此类债务的偿债总额，包括利息和本金偿还，增长1.9%，达到1.4万亿美元。向债券持有人的支付增长13.7%，达到3631亿美元。

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