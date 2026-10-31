В Сеуле, Южная Корея, открылась вторая выставка Fortune Adventure, объединившая более 200 консультационных пунктов с как минимум 13 видами гаданий — от традиционного корейского саджу и чтения черт лица до таро и предсказаний для домашних животных. Четырехдневное мероприятие проходит в выставочном центре aT Center в Янчжэ на юге Сеула. Об этом сообщает Korea Herald.

За 12 тысяч вон, или около 8,40 доллара, посетители могут записаться на 10-минутную консультацию к специалисту по своему выбору. Организатор выставки, основательница и генеральный директор Mind Design Ким Мин-джи, пояснила, что замысел мероприятия заключается в том, чтобы собрать практиков в одном месте и дать гостям возможность ознакомиться с разными методами и выбрать подходящий подход.

Предсказания для животных и товары на удачу

Среди необычных новых зон этого года — консультации по вопросам домашних животных. Владельцы могут обратиться к практикам с вопросами о своих питомцах. Одна из посетительниц, Хван Е-джу, пришла на выставку с собакой Логаном, чтобы узнать, не расстраивается ли он из-за более редких прогулок, связанных с ее занятостью на работе.

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На выставке также представлены 53 компании на 74 торговых и демонстрационных стендах. Там предлагают талисманы, брелоки, ароматы, декоративные изделия и чаи, вдохновленные традиционными пятью элементами — деревом, огнем, землей, металлом и водой. Мероприятие также отражает тренд lucky maxxing — стремление привлечь удачу посредством повседневных ритуалов и вещей, которым приписывают такое свойство.

Физиогномика и искусственный интеллект

Программа мероприятия включала лекцию о так называемой физиогномической пластической хирургии — подходе, основанном на убеждении, что изменение отдельных черт лица может повлиять на удачу. Практик физиогномики Ким Сон-хо рассказал, что некоторые клиники пластической хирургии в районе Каннам сотрудничают со специалистами по чтению лица. По его мнению, польза таких процедур скорее заключается в повышении уверенности человека, а не в изменении судьбы.

Практик саджу Ким Хо-джин и его сын Ким Ги-хан представили сервис саджу на основе искусственного интеллекта с кошачьей тематикой. В то же время старший Ким предупредил, что ответы ИИ, созданные без достаточного понимания принципов традиционного саджу, могут быть ненадежными.

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