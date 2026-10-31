Pakistan i Singapur rozmawiały o wznowieniu bezpośrednich lotów — Dawn

W Pakistanie wicepremier i minister spraw zagranicznych Ishaq Dar oraz minister spraw zagranicznych Singapuru Vivian Balakrishnan omówili rozszerzenie współpracy w handlu, inwestycjach, rolnictwie, rozwoju infrastruktury i technologiach cyfrowych. Jak informuje Dawn, Balakrishnan przybył do kraju z oficjalną wizytą na zaproszenie Dara.

Współpraca i ASEAN

Strony przeanalizowały pełen zakres stosunków dwustronnych, a także wymieniły poglądy na temat wydarzeń regionalnych i międzynarodowych. Osobno omówiły pogłębienie współpracy Pakistanu z ASEAN w związku z przyszłym przewodnictwem Singapuru w stowarzyszeniu w 2027 roku.

Ministrowie wymienili również memorandum o porozumieniu między Pakistańskim Narodowym Urzędem Zarządzania Kryzysowego a Singapurskimi Siłami Obrony Cywilnej. Dokument ma wzmocnić współpracę w zakresie przygotowania do sytuacji nadzwyczajnych, reagowania na nie i zwiększania odporności na katastrofy.

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Spotkania podczas wizyty

Podczas wizyty Balakrishnan spotkał się z naczelnym dowódcą Sił Obronnych i szefem sztabu armii Pakistanu, feldmarszałkiem Asimem Munirem. Rozmawiali o bezpieczeństwie regionalnym i kierunkach współpracy dwustronnej.

Singapurski minister spotkał się także z premierem Shehbazem Sharifem. Pakistański premier wyraził podziw dla transformacji gospodarczej Singapuru oraz jego osiągnięć w dziedzinie innowacji i rozwoju. Strony potwierdziły zamiar utrzymywania współpracy na szczeblu dwustronnym i wielostronnym.

Osobno Dar omówił z Balakrishnanem możliwość wznowienia bezpośrednich lotów między Pakistanem a Singapurem, aby ułatwić podróże służbowe i zacieśnić kontakty między narodami obu krajów. Wizyta odbyła się z okazji 60. rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Pakistanem a Singapurem.

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