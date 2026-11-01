Co najmniej 60 osób zginęło na Cape Flats w RPA w zgłaszanych masowych strzelaninach, które według TimesLIVE trwają mimo rozmieszczenia żołnierzy w ramach operacji Prosper.

Strzelaniny trwają

Według publikacji obecność wojska w ramach operacji Prosper nie powstrzymała masowych strzelanin w tym rejonie. W związku z tym eksperci stawiają pytania, czy operacja jest zdolna zapewnić trwałe zmiany.

Operacja Prosper jest wspomniana w materiale jako operacja, w ramach której zaangażowano żołnierzy. TimesLIVE przedstawia kontynuację strzelanin jako okoliczność budzącą wątpliwości co do jej możliwości przyniesienia długotrwałego rezultatu.

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Śmierć Keenana Nicholsona

Wśród zabitych podczas masowej strzelaniny w Lavender Hills był Keenan Nicholson. Jego ojciec, Mark Nicholson, ciężko przeżywa śmierć syna, podaje TimesLIVE.

Eksperci stawiają pytania o skuteczność operacji Prosper w obliczu doniesień, że masowe strzelaniny na Cape Flats nie ustają mimo rozmieszczenia żołnierzy.

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