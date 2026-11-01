На Кейп-Флэтс в ЮАР не менее 60 человек погибли в результате сообщаемых массовых стрельб, которые, по данным TimesLIVE, продолжаются, несмотря на развертывание солдат в рамках операции Prosper.

Стрельба продолжается

По информации издания, присутствие военных в рамках операции Prosper не остановило массовые стрельбы в этом районе. В связи с этим эксперты задаются вопросом, способна ли операция обеспечить долгосрочные изменения.

Operation Prosper упоминается в материале как операция, в рамках которой были задействованы солдаты. TimesLIVE представляет продолжение стрельбы как обстоятельство, вызывающее сомнения в ее способности дать долгосрочный результат.

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Гибель Кинана Николсона

Среди погибших во время массовой стрельбы в Лавендер-Хиллс был Кинан Николсон. Его отец Марк Николсон тяжело переживает смерть сына, отмечает TimesLIVE.

Эксперты ставят вопрос о результативности операции Prosper на фоне сообщений о том, что массовые стрельбы на Кейп-Флэтс не прекращаются, несмотря на развертывание солдат.

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