Окружной суд Кванджу в Южной Корее оштрафовал мужчину на 1 млн вон, или около 750 долларов, за кражу оставленной без присмотра посылки в жилом комплексе. Как сообщает Korea Herald, 15 октября суд признал его виновным в хищении отправления с товарами приблизительной стоимостью 100 тыс. вон.

Штраф выше запрошенного прокуратурой

Посылку оставили в специально отведенном месте для жителей жилого комплекса в Кванджу. Прокуратура в упрощенном порядке просила назначить штраф в размере 700 тыс. вон, однако суд определил более высокую сумму.

Похищенные вещи вернули владельцу, однако потерпевший не простил обвиняемого. Суд отметил, что, несмотря на незначительную тяжесть правонарушения, более строгое наказание необходимо из-за общественного значения такого поступка.

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Неписаное правило доставки

В решении суд указал, что в корейском обществе действует неписаное правило не брать чужие посылки, оставленные у двери, общего входа или в офисе охраны. По мнению суда, это доверие позволяет людям пользоваться службами доставки без лишних опасений, а кража чужого отправления его подрывает.

В Южной Корее посылки обычно оставляют у двери жилья или в специально отведенном месте в жилых комплексах. Подобный подход применяется и к доставке еды: курьер часто оставляет заказ у двери и уведомляет клиента сообщением или через приложение. По данным издания, кражи оставленных без присмотра посылок в стране происходят нечасто.

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