Sąd rejonowy w Gwangju w Korei Południowej ukarał mężczyznę grzywną w wysokości 1 mln wonów, czyli około 750 dolarów, za kradzież pozostawionej bez nadzoru paczki w kompleksie mieszkaniowym. Jak podaje Korea Herald, 15 października sąd uznał go za winnego kradzieży przesyłki z towarami o przybliżonej wartości 100 tys. wonów.

Grzywna wyższa niż wniosek prokuratury

Paczka została pozostawiona w wyznaczonym miejscu dla mieszkańców kompleksu mieszkaniowego w Gwangju. Prokuratura w postępowaniu uproszczonym wnioskowała o grzywnę w wysokości 700 tys. wonów, jednak sąd ustalił wyższą kwotę.

Ukradzione rzeczy zwrócono właścicielowi, jednak pokrzywdzony nie wybaczył oskarżonemu. Sąd wskazał, że mimo niewielkiej wagi wykroczenia surowsza kara jest potrzebna ze względu na społeczne znaczenie takiego czynu.

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Niepisana zasada dostaw

W orzeczeniu sąd wskazał, że w koreańskim społeczeństwie obowiązuje niepisana zasada, by nie zabierać cudzych paczek pozostawionych przy drzwiach, wspólnym wejściu lub w biurze ochrony. Zdaniem sądu zaufanie to pozwala ludziom korzystać z usług dostawczych bez nadmiernych obaw, a kradzież cudzej przesyłki je podważa.

W Korei Południowej paczki są zwykle pozostawiane przy drzwiach mieszkania lub w specjalnie wyznaczonym miejscu w kompleksach mieszkaniowych. Podobne podejście stosuje się także do dostaw jedzenia: kurier często zostawia zamówienie przy drzwiach i powiadamia klienta wiadomością lub przez aplikację. Według publikacji kradzieże pozostawionych bez nadzoru paczek w kraju zdarzają się rzadko.

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