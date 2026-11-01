Premier Kanady Mark Carney omówił z prezydentem USA Donaldem Trumpem ramy nowej dwustronnej umowy handlowej. Rozmowa była kolejnym krokiem w próbach rozwiązania napięć handlowych między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, informuje Anadolu Agency.

Ramy przyszłej umowy

Carney nazwał rozmowę z Trumpem dobrą i zaznaczył, że kontynuowała ona niedawne konstruktywne dyskusje na temat zarysów wzajemnie korzystnego porozumienia handlowego. Według niego umowa ma stworzyć miejsca pracy, poprawić przystępność cenową dla rodzin oraz w pełni szanować języki, kulturę i suwerenność Kanady.

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Dalsze negocjacje

Kanadyjski premier dodał, że zespoły negocjacyjne obu państw będą ściśle koordynować pracę w nadchodzących tygodniach, aby przygotować ostateczny tekst umowy.

W ubiegłym tygodniu Trump oświadczył, że Waszyngton zbliża się do porozumienia z Kanadą, jednocześnie twierdząc, że Ottawa przez długi czas odnosiła korzyści kosztem Stanów Zjednoczonych. Stosunki handlowe między krajami pozostają napięte po wprowadzeniu wzajemnych ceł na towary warte miliardy dolarów po załamaniu negocjacji handlowych. Biały Dom oficjalnie nie skomentował rozmowy obu przywódców.

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