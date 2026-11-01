Jordański archeolog Mohammad Waheeb oświadczył, że miejsce chrztu Jezusa znajduje się na wschodnim brzegu rzeki Jordan, około osiem kilometrów na północ od Morza Martwego. Naukowiec łączy tę lokalizację z biblijną Betanią. O wynikach jego badań informuje RMF24.

Sześć lat wykopalisk

Waheeb, który reprezentuje Uniwersytet Haszymidzki w Jordanii, opiera swój wniosek na wynikach sześcioletnich wykopalisk archeologicznych. Na obszarze na wschodnim brzegu Jordanu badacze odkryli pozostałości wczesnochrześcijańskich kościołów, basenów chrzcielnych, kaplic modlitewnych i rozwiniętych systemów zaopatrzenia w wodę.

Według oceny archeologa znaleziska te świadczą o tym, że teren był ważnym ośrodkiem kultu chrześcijańskiego już w pierwszych stuleciach naszej ery. Jednocześnie teksty Nowego Testamentu wskazują, że Jezus został ochrzczony przez Jana w Jordanie, ale nie precyzują, na którym dokładnie brzegu rzeki to nastąpiło.

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Świadectwa pielgrzymów i mozaika z Madaby

Waheeb wiąże swoją wersję również z opisami wczesnych pielgrzymów. W szczególności anonimowy Pielgrzym z Bordeaux w 333 roku wspominał o chrzcie Jezusa na wschodnim brzegu Jordanu. Według publikacji podobny opis pozostawił pielgrzym Teodozjusz w 530 roku.

Szczególne znaczenie dla badań ma mozaikowa mapa z Madaby, wykonana w VI wieku. Jak twierdzi archeolog, można na niej rozróżnić Betanię i Betabarę, położone po różnych stronach rzeki. Zdaniem Waheeba późniejsze pomieszanie tych dwóch nazw stało się przyczyną rozbieżności dotyczących lokalizacji miejsca chrztu.

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