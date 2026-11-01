Иорданский археолог Мохаммад Вахиб заявил, что место крещения Иисуса находится на восточном берегу реки Иордан — примерно в восьми километрах к северу от Мертвого моря. Ученый связывает эту локацию с библейской Вифанией. О результатах его исследований сообщает RMF24.

Шесть лет раскопок

Вахиб, представляющий Хашимитский университет в Иордании, основывает свой вывод на результатах шестилетних археологических раскопок. В районе на восточном берегу Иордана исследователи обнаружили остатки раннехристианских церквей, крещальных бассейнов, молитвенных часовен и развитых систем водоснабжения.

По оценке археолога, эти находки свидетельствуют о том, что территория была важным центром христианского культа уже в первые века нашей эры. В то же время новозаветные тексты указывают, что Иисус был крещен Иоанном в Иордане, но не уточняют, на каком именно берегу реки это произошло.

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Свидетельства паломников и мозаика из Мадабы

Свою версию Вахиб также связывает с описаниями ранних паломников. В частности, анонимный Паломник из Бордо в 333 году упоминал крещение Иисуса на восточном берегу Иордана. Согласно изданию, похожее описание оставил паломник Феодосий в 530 году.

Особое значение для исследования имеет мозаичная карта из Мадабы, созданная в VI веке. Как утверждает археолог, на ней различаются Вифания и Вифавара, расположенные по разные стороны реки. По мнению Вахиба, последующее смешение этих двух названий стало причиной разногласий относительно локализации места крещения.

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