约旦考古学家穆罕默德·瓦希卜表示，耶稣受洗地点位于约旦河东岸，距死海以北约八公里。这位学者将该地点与《圣经》中的伯大尼联系起来。RMF24报道了其研究结果。

六年发掘

代表约旦哈希姆大学的瓦希卜基于长达六年的考古发掘结果得出了这一结论。在约旦河东岸地区，研究人员发现了早期基督教教堂、洗礼池、祈祷小教堂以及发达供水系统的遗迹。

考古学家评估认为，这些发现表明，该地区早在公元最初几个世纪便已是基督教崇拜的重要中心。与此同时，《新约》文本表明，耶稣由约翰在约旦河中施洗，但未明确说明此事发生在河流的哪一侧河岸。

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朝圣者证词与马达巴马赛克

瓦希卜还将自己的观点与早期朝圣者的记述联系起来。尤其是，来自波尔多的匿名朝圣者在333年提到耶稣在约旦河东岸受洗。据该媒体报道，朝圣者狄奥多西在530年留下了类似描述。

对研究而言，创作于6世纪的马达巴马赛克地图具有特别意义。考古学家称，地图上可以区分位于河流两岸的伯大尼和伯大巴拉。瓦希卜认为，这两个名称后来被混淆，导致了对受洗地点位置的分歧。

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