台湾民进党力争保住五个地方政府——《台北时报》

台湾民主进步党（民进党）在九级地方选举前力争保住对五个地方政府的控制权，并改善在其他市县的表现。距离投票不足一个月，该党希望利用台北市和新北市的积极竞选活动，动员其他地区的选民，据《台北时报》报道。

该报一名不愿具名的党内消息人士表示，民进党希望在基隆市、宜兰县、新竹县、彰化县以及嘉义市扭转局面，使之朝着对自身有利的方向发展。他说，民进党候选人在台中市和台东县也在缩小差距。

押注台北和新北

台湾总统兼民进党主席赖清德呼吁党内同志，无论民调如何变化都不要放松警惕，并保持谦逊。他还建议，在竞选最后几周面对攻击和挑衅时，应作出理性且克制的回应。民进党中央常务委员会另行呼吁地方组织在活动中保持谨慎。

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该党认为其在高雄市、台南市、嘉义县和屏东县的优势稳固，而争夺澎湖县的选战仍然艰难。该报消息人士将该党在多个地区实现突破的机会，与国民党内部的分歧以及其与台湾民众党停止合作联系起来。

动员青年与大型集会

据党内消息人士称，在台中市，民进党市长候选人何欣纯正借助台北市长候选人沈伯洋竞选活动的效应吸引年轻选民，该活动被称为“海洋浪潮”。这也加强了对候选人政策纲领讨论的关注。

该党计划结合公共活动、社交媒体宣传以及呼吁年轻人返乡投票。在最后阶段，民进党计划举行有赖清德、前总统蔡英文、副总统萧美琴和沈伯洋参加的大型集会。在民进党视为关键战场的新北市，候选人苏巧慧的竞选总部计划在周末连续举行四场大型集会，每场至少有5000人参加。

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