ДПП Тайваня стремится сохранить пять местных правительств — Taipei Times

На Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП) в преддверии местных выборов девяти уровней стремится сохранить контроль над пятью местными правительствами и улучшить свои результаты в других муниципалитетах. До голосования остается менее месяца, и партия рассчитывает использовать активные кампании в Тайбэе и Новом Тайбэе для мобилизации избирателей в других регионах, сообщает Taipei Times.

Собеседник издания в партии, говоривший на условиях анонимности, заявил, что ДПП надеется изменить ситуацию в свою пользу в Килунге, уездах Илань, Синьчжу и Чжанхуа, а также в городе Цзяи. По его словам, кандидаты партии также сокращают отставание в Тайчжуне и уезде Тайдун.

Ставка на Тайбэй и Новый Тайбэй

Президент Тайваня и председатель ДПП Уильям Лай призвал однопартийцев не терять бдительности и сохранять скромность независимо от изменений в социологических опросах. Он также посоветовал рационально и сдержанно отвечать на атаки и провокации в последние недели кампании. Центральный постоянный комитет ДПП отдельно призвал местные отделения проявлять осторожность в своей деятельности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В партии считают прочными свои позиции в Гаосюне, Тайнане, уездах Цзяи и Пиндун, тогда как борьба за Пэнху остается сложной. Источники газеты связывают шансы на прорыв в ряде регионов с внутренними разногласиями в партии Гоминьдан и прекращением ее сотрудничества с Тайваньской народной партией.

Мобилизация молодежи и крупные митинги

В Тайчжуне кандидатка ДПП на пост мэра Хэ Синь-чун, по словам партийных источников, привлекает молодых избирателей благодаря эффекту кампании кандидата на пост мэра Тайбэя Пумы Шеня, которую называют «Океанской волной». Это также усилило внимание к обсуждениям политических программ кандидатов.

Партия планирует объединить публичные мероприятия, кампании в социальных сетях и призывы к молодым людям вернуться домой для голосования. На заключительном этапе ДПП намерена провести масштабные митинги с участием Уильяма Лая, бывшего президента Цай Инвэнь, вице-президента Сяо Би-ким и Пумы Шеня. В Новом Тайбэе, который в партии считают ключевым полем борьбы, штаб кандидатки Су Цяо-хуэй планирует провести четыре крупных митинга подряд в выходные, каждый — как минимум на 5 тысяч участников.

Читай нас в