Tajwańska DPP chce utrzymać pięć lokalnych władz — Taipei Times

Na Tajwanie Demokratyczna Partia Postępowa (DPP) przed dziewięcioszczeblowymi wyborami lokalnymi dąży do utrzymania kontroli nad pięcioma lokalnymi władzami oraz poprawy wyników w innych gminach. Do głosowania pozostał mniej niż miesiąc, a partia liczy na wykorzystanie aktywnych kampanii w Tajpej i Nowym Tajpej do zmobilizowania wyborców w innych regionach — informuje Taipei Times.

Anonimowy rozmówca gazety z partii powiedział, że DPP ma nadzieję odwrócić sytuację na swoją korzyść w Keelungu, powiatach Yilan, Hsinchu i Changhua, a także w mieście Chiayi. Według niego kandydaci partii zmniejszają również stratę w Taichungu i powiecie Taitung.

Stawka na Tajpej i Nowe Tajpej

Prezydent Tajwanu i przewodniczący DPP William Lai wezwał partyjnych kolegów, aby nie tracili czujności i zachowali skromność niezależnie od zmian w sondażach. Doradził im również, by w ostatnich tygodniach kampanii reagowali na ataki i prowokacje racjonalnie oraz powściągliwie. Centralny Stały Komitet DPP osobno wezwał lokalne struktury do ostrożności w swojej działalności.

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Partia uważa swoje pozycje za silne w Kaohsiungu, Tainanie oraz powiatach Chiayi i Pingtung, podczas gdy walka o Penghu pozostaje trudna. Źródła gazety wiążą szanse na przełom w kilku regionach z wewnętrznymi sporami w partii Kuomintang oraz zakończeniem jej współpracy z Tajwańską Partią Ludową.

Mobilizacja młodzieży i duże wiece

W Taichungu kandydatka DPP na burmistrza He Hsin-chun, według źródeł partyjnych, przyciąga młodych wyborców dzięki efektowi kampanii kandydata na burmistrza Tajpej Pumy Shena, nazywanej „Oceaniczną Falą”. Zwiększyło to również uwagę poświęcaną dyskusjom o programach politycznych kandydatów.

Partia planuje połączyć wydarzenia publiczne, kampanie w mediach społecznościowych i apele do młodych ludzi o powrót do domu na głosowanie. W końcowej fazie DPP zamierza zorganizować duże wiece z udziałem Williama Laia, byłej prezydent Tsai Ing-wen, wiceprezydent Hsiao Bi-khim oraz Pumy Shena. W Nowym Tajpej, które partia uważa za kluczowe pole rywalizacji, sztab kandydatki Su Chiao-hui planuje cztery duże wiece z rzędu w weekend, każdy z udziałem co najmniej 5 tys. osób.

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