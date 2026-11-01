Na północy Chile policja wykryła 286 cudzoziemców po nielegalnym przekroczeniu granicy od stycznia do sierpnia 2026 roku. W analogicznym okresie 2025 roku było 4393 takich osób, więc wskaźnik spadł o 93%, informuje The Rio Times, powołując się na Chilijską Policję Śledczą (PDI) oraz Narodową Służbę Migracyjną Sermig.

Dane w poszczególnych punktach

Najwięcej wykrytych osób w 2026 roku odnotowano w Chacalluta, w pobliżu miasta Arica na granicy z Peru — 191. Kolejne 85 osób wykryto w Colchane, wysokogórskiej miejscowości przy granicy z Boliwią. W punktach Chungará, Ollagüe i Visviri zarejestrowano odpowiednio cztery, cztery i dwa przypadki.

W Colchane liczba wykrytych nielegalnych przekroczeń spadła z 4087 do 85, czyli o 97,9%. Według danych karabinierów w 2022 roku na północy kraju odnotowano 27 276 nielegalnych wjazdów, w 2023 roku — 20 014, w 2024 roku — 23 449, a w 2025 roku — 7530.

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Działania na granicy i różne wyliczenia

Prezydent Chile José Antonio Kast, który objął urząd w marcu 2026 roku, polecił podwoić obecność wojska na północnej granicy oraz budować rowy, aby zablokować nieoficjalne trasy. Do sierpnia ukończono 26 kilometrów rowów — połowę zakresu planowanego na 2026 rok.

Liczba natychmiastowych zawróceń na granicy w okresie od marca do sierpnia spadła z 2553 w 2025 roku do 380 w 2026 roku. Jednocześnie od stycznia do lipca 1330 cudzoziemców opuściło Chile na podstawie decyzji o wydaleniu — o 76% więcej niż rok wcześniej.

Rząd podaje również inny wskaźnik: liczba zarejestrowanych spraw dotyczących wjazdu przez nieoficjalne przejścia od stycznia do lipca zmniejszyła się o 33% — z 16 788 do 11 242. Dwóch posłów opozycji zwróciło się do władz o ujawnienie metodologii obliczania tych danych. Przytoczone statystyki dotyczą wykrytych przekroczeń i nie pokazują, ile osób mogło przekroczyć granicę niezauważenie.

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