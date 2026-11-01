Tamilscy hodowcy bydła w Prowincji Wschodniej Sri Lanki twierdzą, że od 1010 dni prowadzą całodobowy protest w związku ze sporami o ziemię. Utrzymują, że rolnicy, którzy skorzystali z finansowanego przez państwo programu rozwoju Mahaweli, wkraczają na pastwiska użytkowane przez około tysiąc rolników. Poinformował o tym Taipei Times, powołując się na AFP.

Przewodniczący lokalnego stowarzyszenia rolników Sinithambi Thiyagarajah oświadczył, że bydło jest rzekomo odstrzeliwane, a pastwiska opryskiwane pestycydami lub trucizną. Według niego padło ponad 5700 krów, a liczne skargi kierowane do policji i innych organów nie przyniosły rezultatów. Thiyagarajah twierdzi również, że sądy wielokrotnie nakazywały eksmisję rolników-osadników wspieranych przez program, jednak później wracali oni na sporne ziemie.

Roszczenia ziemskie społeczności

Spory o ziemię trwają również w innych społecznościach Prowincji Wschodniej. Lider rdzennej społeczności z Kunjankulam, Ambalavar Nallathambi Velayutham, powiedział, że on i jego sąsiedzi próbowali wrócić na pola ryżowe, które opuścili podczas wojny domowej w latach 1983–2009. Według niego mieli odnowione dokumenty własności ziemi wydane przez lokalne władze, jednak pracownicy Departamentu Leśnictwa Sri Lanki uznali te działki za obszar chroniony.

Velayutham oświadczył, że większość mieszkańców przestała domagać się zwrotu pól z obawy przed możliwymi prześladowaniami. Według niego pracownicy służb leśnych ustawili na spornych działkach znaki graniczne. Jak twierdzi rolnik, odwołania do władz lokalnych, premiera i prezydenta nie przyniosły rezultatów.

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Stanowisko władz i oskarżenia polityczne

Konflikty ziemskie w Prowincji Wschodniej, gdzie Tamilowie stanowią znaczącą grupę etniczną, pozostają źródłem napięć międzyetnicznych. Przewodniczący Związku Aktywistów Społeczeństwa Obywatelskiego Prowincji Wschodniej Sabarathinam Sivayoganathan oświadczył, że organy państwowe określają ziemie uprawiane przez Tamilów jako tereny leśne lub chronione, utrudniając ich rozwój i działalność rolniczą. Zaznaczył, że nie ma publicznych statystyk dotyczących skali takich przypadków.

Opozycyjny poseł Rasamanickam R. Shanakiyan oskarżył władze o zmianę składu etnicznego północy i wschodu kraju poprzez państwowe osadnictwo na ziemiach. Oświadczył, że od 1948 roku liczba ludności syngaleskiej w Prowincji Wschodniej wzrosła o 700%, podczas gdy w całym kraju — o 200%.

Rząd Sri Lanki zaprzeczył próbom przymusowego wysiedlania ludzi z ich ziem. Minister środowiska Dhammika Patabendi poinformował, że władze zleciły przygotowanie raportu o zmianach w rejestrach gruntów po zakończeniu wojny domowej oraz o możliwości ich skorygowania. Według niego zalecenia raportu mogą pomóc szybko i sprawiedliwie rozstrzygać spory.

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