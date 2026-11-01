Тамильские скотоводы в Восточной провинции Шри-Ланки заявляют, что уже 1010 дней проводят круглосуточную акцию протеста из-за земельных споров. Они утверждают, что фермеры, воспользовавшиеся финансируемой государством программой развития Махавели, посягают на пастбища, которыми пользуются около тысячи фермеров. Об этом Taipei Times сообщает со ссылкой на AFP.

Глава местной ассоциации фермеров Синитамби Тиягараджах заявил, что скот якобы отстреливают, а пастбища опрыскивают пестицидами или ядом. По его словам, погибли более 5700 коров, а многочисленные жалобы в полицию и другие органы не дали результата. Тиягараджах также утверждает, что суды неоднократно предписывали выселить фермеров-поселенцев, которых поддерживает программа, однако впоследствии они возвращались на спорные земли.

Земельные претензии общин

Споры о земле продолжаются и в других общинах Восточной провинции. Лидер коренной общины из Кунджанкулума Амбалавар Наллатхамби Велаютхам рассказал, что он и его соседи пытались вернуться на рисовые поля, которые оставили во время гражданской войны 1983–2009 годов. По его словам, у них были обновленные земельные документы, оформленные в местных органах власти, однако сотрудники Лесного департамента Шри-Ланки назвали участки заповедной территорией.

Велаютхам заявил, что большинство жителей прекратили добиваться возвращения полей из-за страха возможных преследований. По его словам, сотрудники лесного ведомства установили на спорных участках межевые знаки. Обращения к местным властям, премьер-министру и президенту, по утверждению фермера, результата не принесли.

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Позиция властей и политические обвинения

Земельные конфликты в Восточной провинции, где тамилы являются значительной этнической группой, остаются источником межэтнической напряженности. Глава Союза активистов гражданского общества Восточной провинции Сабаратхинам Сивайоганатан заявил, что государственные органы определяют обрабатываемые тамилами земли как лесные или природоохранные территории, препятствуя их развитию и сельскохозяйственной деятельности. Он отметил, что публичной статистики о масштабах таких случаев нет.

Оппозиционный депутат Расаманиккам Р. Шанакиян обвинил власти в изменении этнического состава севера и востока страны посредством государственного заселения земель. Он заявил, что с 1948 года численность сингальского населения в Восточной провинции выросла на 700%, тогда как в целом по стране — на 200%.

Правительство Шри-Ланки отвергло попытки насильственно выселить людей с их земель. Министр окружающей среды Дхаммика Патабенди сообщил, что власти заказали отчет об изменениях в земельных реестрах после окончания гражданской войны и возможности их исправления. По его словам, рекомендации отчета могут помочь быстро и справедливо урегулировать споры.

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