Iran nie podjął oficjalnej decyzji o zmianie swojej doktryny nuklearnej. Poinformował o tym sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei, podaje Anadolu Agency.

Według Rezaeiego, wezwania do rewizji podejścia do programu nuklearnego płynęły od części społeczeństwa i posłów po atakach na irańskie obiekty. Powiązał te żądania z faktem, że obiekty Iranu były kontrolowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej i zainstalowano w nich kamery monitoringu online.

List przez amerykańskich pośredników

Rezaei poinformował również, że irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało nowy list przekazany za pośrednictwem amerykańskich pośredników. Według niego dokument przeszedł wstępną analizę, jednak Teheran nie udzielił jeszcze odpowiedzi.

Urzędnik oświadczył, że siedem warunków Iranu pozostaje niezmiennych. Jednocześnie wyjaśnił, że dodano do nich inne żądania, więc łącznie jest ich więcej niż siedem. Po pełnym spełnieniu tych warunków, według Rezaeiego, na drugim etapie będzie można omawiać zobowiązania nuklearne i dalsze członkostwo kraju w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej — pod warunkiem uznania praw nuklearnych Iranu.

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Negocjacje i Cieśnina Ormuz

Rezaei twierdził, że ponad dwie dekady inspekcji MAEA, dokumenty i raporty świadczą o pokojowym charakterze irańskiej działalności nuklearnej. Oświadczył również, że warunki Teheranu przewidują zarządzanie wspólnym korytarzem w Cieśninie Ormuz, a ruch statków ma odbywać się pod nadzorem Iranu.

Wcześniej „The Wall Street Journal”, powołując się na amerykańskich urzędników, pisał, że wiceprezydent USA J.D. Vance, na polecenie prezydenta Donalda Trumpa, przekazał Rezaeiemu wiadomość dotyczącą wznowienia negocjacji pokojowych. Trump temu zaprzeczył, oświadczając, że rola Vance’a ograniczała się do ułatwiania dostaw niezbędnych artykułów medycznych do Iranu.

Katar i Pakistan próbują wznowić negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem. Informowano o postępach w pośrednich kontaktach w Dosze dotyczących irańskiego programu nuklearnego, sankcji i bezpieczeństwa żeglugi w Cieśninie Ormuz. 18 czerwca Waszyngton i Teheran podpisały memorandum o wolności żeglugi w cieśninie, jednak jego realizacja została wstrzymana z powodu rozbieżności w kwestii bezpieczeństwa.

Według Anadolu Agency Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki przeciwko Iranowi 28 lutego. Iran odpowiedział uderzeniami na Izrael i amerykańskie obiekty w regionie, po czym w kwietniu osiągnięto porozumienie o zawieszeniu broni.

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