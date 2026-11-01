Иран не принимал официального решения об изменении ядерной доктрины. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, сообщает Anadolu Agency.

По словам Резаи, призывы пересмотреть подход к ядерной программе звучали от части общественности и депутатов после атак на иранские объекты. Он связал эти требования с тем, что объекты Ирана проверялись Международным агентством по атомной энергии, а на них были установлены камеры онлайн-мониторинга.

Письмо через американских посредников

Резаи также сообщил, что Министерство иностранных дел Ирана получило новое письмо, переданное через американских посредников. По его словам, документ прошел первоначальное рассмотрение, однако Тегеран еще не предоставил ответа.

Чиновник заявил, что семь условий Ирана остаются неизменными. В то же время, по его пояснению, к ним добавлены другие требования, поэтому всего их больше семи. После полного выполнения этих условий, по словам Резаи, на втором этапе можно будет обсуждать ядерные обязательства и дальнейшее членство страны в Договоре о нераспространении ядерного оружия — при условии признания ядерных прав Ирана.

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Переговоры и Ормузский пролив

Резаи утверждал, что более двух десятилетий инспекций МАГАТЭ, документы и отчеты свидетельствуют о мирном характере ядерной деятельности Ирана. Он также заявил, что условия Тегерана предусматривают управление совместным коридором в Ормузском проливе, а движение судов должно происходить под надзором Ирана.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс по поручению президента Дональда Трампа передал Резаи сообщение о возобновлении мирных переговоров. Трамп это опроверг, заявив, что роль Вэнса ограничивалась содействием в поставках Ирану необходимых медицинских товаров.

Катар и Пакистан пытаются возобновить переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Сообщалось о прогрессе в непрямых контактах в Дохе по поводу ядерной программы Ирана, санкций и безопасности судоходства в Ормузском проливе. 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о свободе навигации в проливе, однако его реализация остановилась из-за разногласий по вопросам безопасности.

По данным Anadolu Agency, США и Израиль начали атаки против Ирана 28 февраля. Иран в ответ нанес удары по Израилю и американским объектам в регионе, после чего в апреле была достигнута договоренность о прекращении огня.

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