伊朗尚未作出改变其核政策的正式决定。伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫森·雷扎伊表示，阿纳多卢通讯社报道。

雷扎伊称，在伊朗设施遭到袭击后，部分公众和议员呼吁重新审视对核计划的处理方式。他将这些要求与伊朗设施曾接受国际原子能机构检查、并安装了在线监控摄像头联系起来。

通过美国中间人转交的信件

雷扎伊还表示，伊朗外交部收到了一封通过美国中间人转交的新信件。据他称，该文件已完成初步审议，但德黑兰尚未作出回应。

这名官员表示，伊朗提出的七项条件保持不变。同时，他解释说，已在其中加入其他要求，因此总数超过七项。雷扎伊称，在这些条件得到完全满足后，第二阶段可以讨论核义务以及该国继续作为《不扩散核武器条约》成员国的问题——前提是伊朗的核权利得到承认。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

谈判与霍尔木兹海峡

雷扎伊声称，国际原子能机构二十多年的核查、相关文件和报告证明伊朗核活动具有和平性质。他还表示，德黑兰的条件包括对霍尔木兹海峡共同通道进行管理，船只通行必须在伊朗监督下进行。

此前，《华尔街日报》援引美国官员的话报道称，美国副总统J.D.万斯受总统唐纳德·特朗普指示，向雷扎伊转达了恢复和平谈判的信息。特朗普对此予以否认，称万斯的作用仅限于协助向伊朗供应必要的医疗用品。

卡塔尔和巴基斯坦正试图恢复华盛顿与德黑兰之间的谈判。有报道称，双方在多哈就伊朗核计划、制裁以及霍尔木兹海峡航运安全进行的间接接触取得进展。6月18日，华盛顿与德黑兰签署了关于海峡航行自由的备忘录，但其落实因安全问题上的分歧而停滞。

据阿纳多卢通讯社报道，美国和以色列于2月28日开始对伊朗发动袭击。伊朗随后对以色列和该地区的美国设施发动打击，此后于4月达成停火协议。

关注我们在