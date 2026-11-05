W Sudanie Południowym działacze na rzecz ochrony przyrody stworzyli mapę sezonowych przemieszczania się czterech gatunków antylop, łącząc miliony punktów GPS uzyskanych z obroży 262 zwierząt od 2023 roku. Dane mają pomóc określić obszary kluczowe dla największej na świecie migracji ssaków, obejmującej około 6 mln antylop, informuje Mongabay.

Na mapie prześledzono przemieszczanie się koba białouchego, tianga, gazeli mongalskiej i redbunka nilowego w krajobrazie Wielkiej Migracji Nilu. Linie przemieszczania się zwierząt pomagają wskazywać intensywnie wykorzystywane korytarze, tradycyjne miejsca tokowisk oraz obszary, w których antylopy rodzą młode.

Poza granicami parków narodowych

W centrum krajobrazu migracyjnego znajdują się parki narodowe Boma i Badingilo, jednak antylopy spędzają co najmniej 70% czasu poza ich granicami. Z tego obszaru korzysta również około 1 mln ludzi, ich zwierzęta gospodarskie, a także nowe osiedla, drogi i obiekty górnicze.

Według menedżerki ochrony przyrody African Parks Megan Claase ochrona migracji wymaga całościowego podejścia, ponieważ zwierzęta przemieszczają się po całym terytorium. African Parks wspólnie z rządem Sudanu Południowego zarządza parkami Boma i Badingilo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W porze suchej koby białouche przebywają na obszarze między Nilem Białym, rzeką Akobo i Sobatem, dopływem Nilu Białego. W porze deszczowej mogą przemieszczać się na południe, w kierunku granicy z Kenią. Jeden kob oznaczony obrożą GPS pokonał w ciągu roku niemal 3 tys. km.

Długie trasy tiangów

Największe odległości spośród czterech gatunków, według danych z monitoringu GPS, pokonują tiangi: jedno zwierzę przebyło 11 573 km w ciągu nieco ponad trzech lat. Część ich trasy między miastami Bor i Pibor przebiega poza dwoma parkami narodowymi i przecina główną drogę łączącą te miejscowości.

Według szacunków z lotniczego liczenia African Parks z 2025 roku w krajobrazie migracyjnym żyje około 5,17 mln kobów białouchych, 440,5 tys. tiangów, 191,2 tys. gazel mongalskich i 131,7 tys. redbunków nilowych. Liczenie prowadzono wzdłuż transektów na obszarze około 110 tys. kilometrów kwadratowych; organizacja podkreśliła, że są to szacunki, a nie dokładne wyliczenia. Nie odnotowano zauważalnej zmiany liczebności w porównaniu z szacunkiem z 2023 roku.

Krajobraz migracyjny Boma-Badingilo o powierzchni 112 tys. kilometrów kwadratowych niedawno otrzymał status obiektu światowego dziedzictwa UNESCO. Południowosudański biolog dzikiej przyrody Malik Doka Morjan zaznaczył, że do ochrony tego obszaru konieczne jest zaangażowanie lokalnych społeczności.

Czytaj nas na