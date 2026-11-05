W Sudanie Południowym stworzono mapę tras migracji 262 antylop — Mongabay
W Sudanie Południowym działacze na rzecz ochrony przyrody stworzyli mapę sezonowych przemieszczania się czterech gatunków antylop, łącząc miliony punktów GPS uzyskanych z obroży 262 zwierząt od 2023 roku. Dane mają pomóc określić obszary kluczowe dla największej na świecie migracji ssaków, obejmującej około 6 mln antylop, informuje Mongabay.
Na mapie prześledzono przemieszczanie się koba białouchego, tianga, gazeli mongalskiej i redbunka nilowego w krajobrazie Wielkiej Migracji Nilu. Linie przemieszczania się zwierząt pomagają wskazywać intensywnie wykorzystywane korytarze, tradycyjne miejsca tokowisk oraz obszary, w których antylopy rodzą młode.
Poza granicami parków narodowych
W centrum krajobrazu migracyjnego znajdują się parki narodowe Boma i Badingilo, jednak antylopy spędzają co najmniej 70% czasu poza ich granicami. Z tego obszaru korzysta również około 1 mln ludzi, ich zwierzęta gospodarskie, a także nowe osiedla, drogi i obiekty górnicze.
Według menedżerki ochrony przyrody African Parks Megan Claase ochrona migracji wymaga całościowego podejścia, ponieważ zwierzęta przemieszczają się po całym terytorium. African Parks wspólnie z rządem Sudanu Południowego zarządza parkami Boma i Badingilo.
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W porze suchej koby białouche przebywają na obszarze między Nilem Białym, rzeką Akobo i Sobatem, dopływem Nilu Białego. W porze deszczowej mogą przemieszczać się na południe, w kierunku granicy z Kenią. Jeden kob oznaczony obrożą GPS pokonał w ciągu roku niemal 3 tys. km.
Długie trasy tiangów
Największe odległości spośród czterech gatunków, według danych z monitoringu GPS, pokonują tiangi: jedno zwierzę przebyło 11 573 km w ciągu nieco ponad trzech lat. Część ich trasy między miastami Bor i Pibor przebiega poza dwoma parkami narodowymi i przecina główną drogę łączącą te miejscowości.
Według szacunków z lotniczego liczenia African Parks z 2025 roku w krajobrazie migracyjnym żyje około 5,17 mln kobów białouchych, 440,5 tys. tiangów, 191,2 tys. gazel mongalskich i 131,7 tys. redbunków nilowych. Liczenie prowadzono wzdłuż transektów na obszarze około 110 tys. kilometrów kwadratowych; organizacja podkreśliła, że są to szacunki, a nie dokładne wyliczenia. Nie odnotowano zauważalnej zmiany liczebności w porównaniu z szacunkiem z 2023 roku.
Krajobraz migracyjny Boma-Badingilo o powierzchni 112 tys. kilometrów kwadratowych niedawno otrzymał status obiektu światowego dziedzictwa UNESCO. Południowosudański biolog dzikiej przyrody Malik Doka Morjan zaznaczył, że do ochrony tego obszaru konieczne jest zaangażowanie lokalnych społeczności.