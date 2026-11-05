南苏丹绘制262只羚羊迁徙路线图——Mongabay

南苏丹的自然保护人士整合了自2023年以来从262只动物项圈获得的数百万个GPS点位，绘制出4种羚羊的季节性活动地图。这些数据将帮助确定对全球最大哺乳动物迁徙至关重要的区域，该迁徙涉及约600万只羚羊，Mongabay报道。

该地图追踪了大白耳水羚、提安羚、蒙加拉瞪羚和尼罗苇羚在大尼罗河迁徙景观中的活动。动物的移动路线有助于识别被频繁使用的走廊、传统求偶场所，以及羚羊产仔的区域。

国家公园之外

博马国家公园和巴丁吉洛国家公园位于迁徙景观的中心，但羚羊至少70%的时间在园区边界外活动。这片区域也被约100万人、他们的牲畜，以及新的定居点、道路和采矿设施使用。

African Parks自然保护经理梅根·克拉斯表示，保护迁徙需要采取整体性方法，因为动物会在整个区域内移动。African Parks与南苏丹政府共同管理博马和巴丁吉洛公园。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在旱季，大白耳水羚活动在白尼罗河、阿科博河和白尼罗河支流索巴特河之间的区域。在雨季，它们可能向南移动，前往肯尼亚边境方向。一只佩戴GPS项圈的水羚一年内行进了近3000公里。

提安羚的长距离路线

根据GPS追踪数据，在这4个物种中，提安羚行进的距离最长：一只动物在略多于3年的时间里走了11573公里。它们在博尔市和皮博尔市之间的部分路线位于两个国家公园之外，并穿过连接这两个居民点的主要道路。

根据African Parks在2025年进行的航空调查估计，迁徙景观中约有517万只大白耳水羚、44.05万只提安羚、19.12万只蒙加拉瞪羚和13.17万只尼罗苇羚。调查沿样带在约11万平方公里的区域内进行；该组织强调，这些是估计值，而非精确统计数字。与2023年的估计相比，未记录到数量的明显变化。

面积11.2万平方公里的博马—巴丁吉洛迁徙景观近日获得联合国教科文组织世界遗产地位。南苏丹野生动物生物学家马利克·多卡·莫尔詹表示，保护该地区需要当地社区参与。

关注我们在