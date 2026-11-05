В Южном Судане создали карту маршрутов миграции 262 антилоп — Mongabay
В Южном Судане природоохранники создали карту сезонных перемещений четырех видов антилоп, объединив миллионы GPS-точек, полученных с ошейников 262 животных с 2023 года. Данные должны помочь определить участки, критически важные для крупнейшей в мире миграции млекопитающих, охватывающей около 6 млн антилоп, сообщает Mongabay.
На карте отследили перемещения белоухого коба, тианга, газели Монгалла и нильского личи в ландшафте Великой нильской миграции. Линии перемещения животных помогают выявлять интенсивно используемые коридоры, традиционные места токования и территории, где антилопы рождают детенышей.
За пределами национальных парков
В центре миграционного ландшафта расположены национальные парки Бома и Бадингило, однако антилопы проводят не менее 70% времени за их пределами. Эту территорию также используют около 1 млн человек, их домашний скот, а также новые поселения, дороги и горнодобывающие объекты.
По словам менеджера по охране природы African Parks Меган Клаасе, защита миграции требует комплексного подхода, поскольку животные перемещаются по всей территории. African Parks совместно с правительством Южного Судана управляет парками Бома и Бадингило.
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Белоухие кобы в сухой сезон держатся в районе между Белым Нилом, рекой Акобо и притоком Белого Нила Собатом. Во влажный сезон они могут двигаться на юг, в направлении границы с Кенией. Один из кобов с GPS-ошейником преодолел почти 3 тыс. км за год.
Длинные маршруты тиангов
Наибольшие расстояния среди четырех видов, по данным GPS-отслеживания, преодолевают тианги: одно животное прошло 11 573 км за немногим более трех лет. Часть их маршрута между городами Бор и Пибор проходит за пределами двух национальных парков и пересекает главную дорогу, соединяющую эти населенные пункты.
По оценке авиаучета African Parks за 2025 год, в миграционном ландшафте насчитывается около 5,17 млн белоухих кобов, 440,5 тыс. тиангов, 191,2 тыс. газелей Монгалла и 131,7 тыс. нильских личи. Учет проводили вдоль трансект на площади примерно 110 тыс. квадратных километров; организация подчеркнула, что это оценки, а не точные подсчеты. Заметного изменения численности по сравнению с оценкой 2023 года не зафиксировали.
Миграционный ландшафт Бома-Бадингило площадью 112 тыс. квадратных километров недавно получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Южносуданский биолог дикой природы Малик Дока Марджан отметил, что для охраны территории необходимо вовлечение местных общин.