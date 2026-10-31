巴基斯坦与新加坡讨论恢复直航航班——《黎明报》

在巴基斯坦，副总理兼外交部长伊沙克·达尔与新加坡外交部长维文·巴拉克里希南讨论了扩大贸易、投资、农业、基础设施发展和数字技术领域的合作。据《黎明报》报道，巴拉克里希南应达尔邀请对该国进行正式访问。

合作与东盟

双方审议了双边关系的全方位议题，并就地区和国际事态交换了意见。双方还专门讨论了鉴于新加坡将于2027年担任该协会主席国，深化巴基斯坦与东盟互动的问题。

两国外长还交换了巴基斯坦国家灾害管理局与新加坡民防部队之间的谅解备忘录。该文件旨在加强紧急情况准备、应对以及提升抗灾韧性方面的合作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

访问期间的会晤

访问期间，巴拉克里希南会见了巴基斯坦国防军司令兼陆军参谋长、陆军元帅阿西姆·穆尼尔。双方讨论了地区安全和双边合作方向。

这位新加坡部长还与总理夏巴兹·谢里夫举行了会晤。巴基斯坦总理对新加坡的经济转型及其在创新和发展方面取得的成就表示钦佩。双方确认了在双边和多边层面保持互动的意愿。

此外，达尔与巴拉克里希南讨论了恢复巴基斯坦与新加坡之间直航航班的可能性，以便利商务出行并促进两国人民之间更密切的联系。此次访问适逢巴基斯坦与新加坡建交60周年。

关注我们在