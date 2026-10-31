В Пакистане вице-премьер-министр и министр иностранных дел Исхак Дар, а также глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан обсудили расширение сотрудничества в торговле, инвестициях, сельском хозяйстве, развитии инфраструктуры и цифровых технологиях. Как сообщает Dawn, Балакришнан прибыл в страну с официальным визитом по приглашению Дара.

Сотрудничество и АСЕАН

Стороны рассмотрели весь спектр двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о региональных и международных событиях. Отдельно они обсудили углубление взаимодействия Пакистана с АСЕАН с учетом предстоящего председательства Сингапура в ассоциации в 2027 году.

Министры также обменялись меморандумом о взаимопонимании между Национальным управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана и Силами гражданской обороны Сингапура. Документ должен укрепить взаимодействие в подготовке к чрезвычайным ситуациям, реагировании на них и повышении устойчивости к бедствиям.

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Встречи во время визита

Во время визита Балакришнан встретился с начальником Сил обороны и начальником штаба армии Пакистана, фельдмаршалом Асимом Муниром. Они говорили о региональной безопасности и направлениях двустороннего сотрудничества.

Сингапурский министр также провел встречу с премьер-министром Шехбазом Шарифом. Пакистанский премьер выразил восхищение экономической трансформацией Сингапура и его достижениями в инновациях и развитии. Стороны подтвердили намерение поддерживать взаимодействие на двустороннем и многостороннем уровнях.

Отдельно Дар обсудил с Балакришнаном возможность возобновления прямых рейсов между Пакистаном и Сингапуром для облегчения деловых поездок и более тесных контактов между народами двух стран. Визит состоялся по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между Пакистаном и Сингапуром.

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