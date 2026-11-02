В Израиле правые протестующие собрались у дома главы партии «Яшар» и бывшего начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкота, сообщает Jerusalem Post.

По данным издания, один из участников акции через мегафон обвинил Айзенкота в убийстве его сына и назвал политика предателем. Другие присутствующие скандировали слово «предатель». Видео протеста распространились в социальных сетях и вызвали осуждение со стороны партии Айзенкота и его политических союзников.

Реакция партии Айзенкота

Партия «Яшар» назвала событие у дома своего главы позорной атакой. В заявлении партии утверждается, что оно стало следствием политического руководства, которое, по мнению авторов заявления, стерло все границы ради сохранения власти. Партия также заявила, что атмосфера подстрекательства исходит из офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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Заявление Яира Голана

Глава партии «Демократы», генерал-майор резерва Яир Голан выразил поддержку Айзенкоту. Он заявил, что Нетаньяху и его соратники, по его словам, распространяют риторику, которая привела к словесным нападкам на политика. Голан также призвал положить конец подстрекательству и изменить характер общественной дискуссии в Израиле.

Журналист Бен Каспит, комментируя выкрики протестующих, напомнил, что Айзенкот служил в армии 41 год и похоронил сына и двух племянников.

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