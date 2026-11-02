据《耶路撒冷邮报》报道，在以色列，右翼抗议者聚集在“Yashar”党领导人、以色列国防军前总参谋长加迪·艾森科特的住所外。

该报称，一名活动参与者通过扩音器指责艾森科特杀害了自己的儿子，并称这名政治人物为叛徒。其他在场者高喊“叛徒”。抗议视频在社交媒体上传播，并引发艾森科特所属政党及其政治盟友的谴责。

艾森科特所属政党的反应

“Yashar”党称，发生在其领导人住所外的事件是一次可耻的攻击。该党在声明中表示，此事是政治领导层造成的后果；声明作者认为，该领导层为了维持权力而抹去了一切界限。该党还表示，煽动氛围来自总理本雅明·内塔尼亚胡的办公室。

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亚伊尔·戈兰的声明

“民主党”领导人、预备役少将亚伊尔·戈兰表达了对艾森科特的支持。他表示，内塔尼亚胡及其同僚，按他的话说，正在传播导致针对这名政治人物言语攻击的言论。戈兰还呼吁结束煽动，并改变以色列公共讨论的性质。

记者本·卡斯皮在评论抗议者的喊叫时提醒说，艾森科特在军队服役了41年，并埋葬了自己的儿子和两名侄子。

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