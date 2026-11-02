В часовой магазин в токийском районе Накано курьерской службой вернули украденные роскошные часы Audemars Piguet стоимостью около ¥46 млн, или $292 тыс. В посылке также была написанная от руки записка с извинениями, сообщает The Japan Times.

Побег с часами

Кража произошла около 20:00 в четверг в магазине на третьем этаже торгового комплекса Nakano Broadway. Мужчина примерил часы Audemars Piguet, а затем скрылся с ними. Во время инцидента в магазине находились двое сотрудников, никто из них не пострадал.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Посылка из префектуры Айти

Часы доставили в магазин в воскресенье утром. Сотрудники проверили их серийный номер и подтвердили, что вернули именно украденное изделие. Посылка была отправлена из префектуры Айти. На ней были указаны имя и адрес отправителя, однако полиция считает эти данные ложными и продолжает разыскивать подозреваемого.

В августе из другого магазина на первом этаже того же торгового комплекса украли четыре роскошных часов общей розничной стоимостью около ¥200 млн. По этому делу были задержаны, а затем обвинены в краже двое граждан Чили.

Читай нас в