Исследователи в Китае выяснили, что пантетин — производное витамина B5, доступное в качестве пищевой добавки, — может улучшать результаты лечения псориаза. В клиническом исследовании с участием 24 пациентов через 12 недель лучшие результаты наблюдались в группе, принимавшей пантетин вместе с местной мазью кальципотриол/бетаметазон, сообщает ScienceDaily.

Все участники применяли мазь с кальципотриолом и бетаметазоном, а половина также получала таблетки пантетина. Улучшение было особенно заметным у пациентов, у которых до начала лечения был повышенный уровень холестерина в крови.

Роль дендритных клеток

Ученые изучали дендритные клетки, которые захватывают антигены, представляют их T-клеткам и выделяют сигналы, запускающие воспаление. При чрезмерной активности эти клетки могут поддерживать хроническое воспаление, в том числе при псориазе.

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В дендритных клетках людей с псориазом и некоторыми другими аутоиммунными заболеваниями команда обнаружила повышенный уровень ферментов Vanin. Снижение уровня этих ферментов делало дендритные клетки менее активными и ослабляло их способность стимулировать T-клетки. Препарат, предназначенный для подавления Vanin, также предотвращал развитие псориаза у мышей.

Связь с холестерином

По данным авторов, чрезмерная активность Vanin уменьшает количество пантетина внутри дендритных клеток. Это связали с ростом выработки холестерина и чрезмерной активацией иммунных клеток. Введение пантетина уменьшало накопление холестерина в дендритных клетках и подавляло чрезмерную иммунную активацию в лабораторных экспериментах.

Результаты были опубликованы 27 октября в Journal of Experimental Medicine. Исследователи подчеркнули, что испытание с участием 24 человек является лишь подтверждением клинической осуществимости подхода. Для подтверждения эффективности пантетина необходимы более крупные исследования, а результаты у людей не доказывают, что улучшение произошло через механизм, установленный в лабораторных экспериментах.

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