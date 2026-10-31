巴西外交部召见阿根廷临时代办玛丽亚·埃米利亚·科尔特斯，要求其就右翼总统候选人、参议员弗拉维奥·博索纳罗离境一事作出解释。在总统选举失利后，他先前往阿根廷，随后抵达美国。半岛电视台援引政府消息人士报道称，该外交官被召见。

布宜诺斯艾利斯否认

阿根廷外交部长巴勃罗·基尔诺在社交媒体上表示，阿根廷政府没有收到关于博索纳罗决定经由阿根廷离开巴西的正式解释请求。该媒体称，巴西当局此前已要求这名政治人士在正在进行的法律程序期间留在国内，并规定了其交出护照的期限。

弗拉维奥·博索纳罗卷入了一项有关涉嫌洗钱计划的调查，该案被称为Banco Master案。调查人员正在核查他从Banco Master前负责人丹尼尔·沃尔卡罗处收到的一笔数百万付款。根据调查，这笔资金可能用于资助一部关于其父亲、前总统雅伊尔·博索纳罗的电影。这名参议员否认存在任何不当行为，并称该案具有政治动机。

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选举失利及前往美国的路线

在总统选举中，弗拉维奥·博索纳罗进入第二轮投票，但以超过400万票的差距输给现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦。卢拉获得51.8%的选票，赢得第四个非连续总统任期。博索纳罗未承认选举结果，尽管其自由党承认卢拉获胜。

抵达迈阿密后，博索纳罗称自己是巴西合法当选的总统。他与妻子及两名女儿穿越阿根廷北部，之后乘坐包机经厄瓜多尔前往美国。这名政治人士感谢阿根廷总统哈维尔·米莱提供帮助，但未说明帮助的性质。阿根廷总统的一名代表称此行是一次救援。

这场争端可能进一步加剧卢拉与米莱之间的关系。自阿根廷总统于2023年就职以来，双方关系一直紧张。今年8月，在一系列公开分歧后，两国均召回了本国大使。

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