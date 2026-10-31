在巴基斯坦卡拉奇，Jamaat-i-Islami党和克利夫顿地区的数名居民就内赫尔-伊-海亚姆运河的建设及整治工程向信德省高等法院起诉当局。申请人要求停止施工，并保留该水道的主要用途——排放雨水。

据Dawn报道，该申请由市议会反对派领袖、律师赛义夫丁以及另外三名申请人提交。被申请人包括首席秘书、地方政府秘书、卡拉奇市政公司、卡拉奇发展局、卡拉奇供水与污水处理公司、信德省环境保护局以及博特贝辛警察局局长。

对排水问题的担忧

申请人称，工程正在内赫尔-伊-海亚姆运河本身、其周边及相邻的公共用途地块上进行。他们认为，这威胁到自然水道的保护，可能对该市的雨水排放系统产生不利影响，并带来将运河土地用于商业用途的风险。

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原告还表示，这一大型项目正在快速推进，但没有进行适当的技术和环境评估。他们称，这可能妨碍雨水径流，特别是在季风季节，并给卡拉奇居民的安全和利益带来风险。

向法院提出的请求

申请书指出，当局不能无视已获批准的城市规划文件，或允许以违背其既定用途及相关公共基础设施的方式使用该水道。申请人援引了巴基斯坦最高法院和信德省高等法院先前的裁决；他们称，这些裁决曾多次叫停运河附近的建设。

他们请求认定，在没有合法依据且未遵守环境要求的情况下，可能将雨水排水运河改造成休闲公园、商业设施或其他用途不相容设施的行为违法。申请人还要求立即停止施工，并拆除在内赫尔-伊-海亚姆范围内建造的建筑物、未经授权的构筑物、填筑地段及其他设施。

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