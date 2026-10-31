В Карачи, Пакистан, партия Jamaat-i-Islami и несколько жителей района Клифтон обратились в Высокий суд Синда с заявлением против властей из-за строительных работ и работ по благоустройству на канале Нехр-и-Хайям. Заявители просят остановить работы и сохранить водоток для его основного назначения — отвода дождевых вод.

Как сообщает Dawn, заявление подали лидер оппозиции в городском совете адвокат Саифуддин и еще трое заявителей. В качестве ответчиков указаны главный секретарь, секретарь местного самоуправления, Муниципальная корпорация Карачи, Управление развития Карачи, Корпорация водоснабжения и канализации Карачи, Агентство по охране окружающей среды провинции Синд и начальник полицейского участка Боут-Бейсин.

Опасения по поводу дренажа

Заявители утверждают, что работы ведутся в самом Нехр-и-Хайяме, вокруг него и на прилегающих участках общественного назначения. По их мнению, это угрожает сохранению естественного водотока, может негативно сказаться на городской системе отвода дождевых вод и создает риск коммерческого использования земли канала.

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Истцы также заявили, что масштабный проект реализуется быстрыми темпами без надлежащей технической и экологической оценки. По их словам, это может препятствовать стоку дождевых вод, особенно в сезон муссонов, и создавать риски для безопасности и интересов жителей Карачи.

Требования к суду

В заявлении отмечается, что власти не могут игнорировать утвержденную градостроительную документацию или разрешать использование водотока вопреки его определенному назначению и связанной с ним общественной инфраструктуре. Заявители сослались на предыдущие решения Верховного суда Пакистана и Высокого суда Синда, которые, по их словам, неоднократно останавливали строительство возле канала.

Они просят признать незаконным возможное превращение ливневого дренажного канала в рекреационный парк, коммерческий объект или иной объект несовместимого назначения без законных оснований и соблюдения экологических требований. Заявители также требуют немедленно прекратить работы и демонтировать сооружения, самовольные конструкции, отсыпанные участки и другие объекты, возведенные в пределах Нехр-и-Хайяма.

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