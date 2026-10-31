W Karaczi w Pakistanie partia Jamaat-i-Islami oraz kilku mieszkańców dzielnicy Clifton złożyli do Wysokiego Sądu Sindhu wniosek przeciwko władzom w sprawie prac budowlanych i zagospodarowania kanału Nehr-i-Khayyam. Wnioskodawcy domagają się wstrzymania prac i zachowania cieku wodnego dla jego podstawowego przeznaczenia — odprowadzania wód opadowych.

Jak informuje Dawn, wniosek złożyli lider opozycji w radzie miejskiej, adwokat Saifuddin, oraz trzech innych wnioskodawców. Jako pozwanych wskazano głównego sekretarza, sekretarza samorządu lokalnego, Korporację Metropolitalną Karaczi, Zarząd Rozwoju Karaczi, Korporację Wodociągów i Kanalizacji Karaczi, Agencję Ochrony Środowiska prowincji Sindh oraz komendanta posterunku policji Boat Basin.

Obawy dotyczące drenażu

Wnioskodawcy twierdzą, że prace są prowadzone w samym Nehr-i-Khayyam, wokół niego oraz na przyległych terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Ich zdaniem zagraża to zachowaniu naturalnego cieku wodnego, może negatywnie wpłynąć na system odprowadzania wód opadowych w mieście i stwarza ryzyko komercyjnego wykorzystania terenu kanału.

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Powodowie oświadczyli również, że projekt na dużą skalę jest realizowany w szybkim tempie bez odpowiedniej oceny technicznej i środowiskowej. Według nich może to utrudnić odpływ wód opadowych, szczególnie w sezonie monsunowym, oraz stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i interesów mieszkańców Karaczi.

Wnioski do sądu

We wniosku wskazano, że władze nie mogą ignorować zatwierdzonej dokumentacji urbanistycznej ani zezwalać na wykorzystanie cieku wodnego niezgodnie z jego określonym przeznaczeniem i powiązaną z nim infrastrukturą publiczną. Wnioskodawcy powołali się na wcześniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego Pakistanu i Wysokiego Sądu Sindhu, które, jak stwierdzili, wielokrotnie wstrzymywały budowę w pobliżu kanału.

Domagają się uznania za niezgodne z prawem ewentualnego przekształcenia kanału odprowadzającego wody opadowe w park rekreacyjny, obiekt komercyjny lub inny obiekt o niezgodnym przeznaczeniu bez podstaw prawnych i spełnienia wymogów środowiskowych. Wnioskodawcy żądają również natychmiastowego wstrzymania prac oraz rozbiórki budowli, samowolnych konstrukcji, nasypanych terenów i innych obiektów wzniesionych w granicach Nehr-i-Khayyam.

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