Lider izraelskiej opozycyjnej partii Jaszar Gadi Eisenkot oświadczył, że będzie dążył do utworzenia szerokiego rządu, aby uniknąć konieczności przeprowadzenia nowych wyborów parlamentarnych. Powiedział to w wystąpieniu opublikowanym po spotkaniu z liderem opozycji Jairem Lapidem, informuje Anadolu Agency, powołując się na Ynet.

Warunki dla koalicji

Eisenkot przedstawił cztery warunki przystąpienia do przyszłej koalicji: uznanie Izraela za państwo żydowskie, demokratyczne, liberalne i równe; przywiązanie do wartości izraelskiej Deklaracji Niepodległości; obowiązkową służbę wojskową, narodową lub cywilną dla wszystkich obywateli kraju; uznanie Hamasu za organizację terrorystyczną oraz konieczności zlikwidowania jego możliwości wojskowych i administracyjnych w Gazie.

Według polityka rząd będzie otwarty dla każdego wybranego urzędnika, który zgodzi się z tymi zasadami. Eisenkot oświadczył również, że będzie koordynował działania z partnerami politycznymi i dążył do rozszerzenia współpracy między nimi.

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Wyniki wyborów

Ostateczne wyniki wyborów do 120-osobowego Knesetu dały blokowi Binjamina Netanjahu 53 mandaty. Blok opozycyjny kierowany przez Eisenkota zdobył 48 miejsc, a partie arabskie — 19. Żaden z dwóch głównych bloków nie uzyskał większości niezbędnej do samodzielnego utworzenia rządu.

Wśród swoich priorytetów Eisenkot wymienił utworzenie państwowej komisji śledczej, wprowadzenie obowiązkowej służby dla wszystkich obywateli, zwiększenie liczebności wojska oraz poprawę świadczeń i uznania dla osób pełniących służbę. Obiecał także uchylić ustawodawstwo związane z reformą sądownictwa.

Komentując możliwe działania wojskowe przeciwko Iranowi przed utworzeniem nowego rządu, Eisenkot oświadczył, że poprze je wyłącznie w odpowiedzi na bezpośrednie i pilne zagrożenia dla Izraela, które nie mogą czekać na zaprzysiężenie nowego gabinetu.

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