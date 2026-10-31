Лидер израильской оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот заявил, что будет стремиться сформировать широкое правительство, чтобы избежать необходимости проведения новых парламентских выборов. Об этом он заявил в обращении, опубликованном после встречи с лидером оппозиции Яиром Лапидом, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Ynet.

Условия для коалиции

Айзенкот обозначил четыре условия для вхождения в будущую коалицию: признание Израиля еврейским, демократическим, либеральным и равноправным государством; приверженность ценностям Декларации независимости Израиля; обязательная военная, национальная или гражданская служба для всех граждан страны; признание ХАМАС террористической организацией и необходимости ликвидировать его военные и управленческие возможности в Газе.

По словам политика, правительство будет открыто для любого избранного должностного лица, которое согласится с этими принципами. Айзенкот также заявил, что будет координировать действия с политическими партнерами и стремиться расширять сотрудничество между ними.

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Результаты выборов

Окончательные результаты выборов в 120-местный Кнессет дали блоку Биньямина Нетаньяху 53 мандата. Оппозиционный блок во главе с Айзенкотом получил 48 мест, а арабские партии — 19. Ни один из двух основных блоков не получил большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства.

Среди приоритетов Айзенкот назвал создание государственной комиссии по расследованию, введение обязательной службы для всех граждан, увеличение численности военных, а также улучшение выплат и признания для тех, кто служит. Он также пообещал отменить законодательство, связанное с судебной реформой.

Комментируя возможные военные действия против Ирана до формирования нового правительства, Айзенкот заявил, что поддержит их только в ответ на прямые и неотложные угрозы Израилю, которые не могут ждать принесения присяги новым кабинетом.

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