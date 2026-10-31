以色列反对党“亚沙尔”领导人加迪·艾森科特表示，他将努力组建一个广泛政府，以避免再次举行议会选举的需要。据阿纳多卢通讯社报道，援引Ynet消息，他是在与反对派领导人亚伊尔·拉皮德会面后发布的讲话中作出这一表态的。

组建联盟的条件

艾森科特列出了加入未来联盟的四项条件：承认以色列是一个犹太、民主、自由和平等的国家；致力于以色列《独立宣言》的价值观；该国所有公民必须服兵役、国家服务或民事服务；承认哈马斯是恐怖组织，并承认有必要消除其在加沙的军事和治理能力。

这名政治人物表示，政府将向任何认同这些原则的当选官员开放。艾森科特还表示，他将与政治伙伴协调行动，并努力扩大各方之间的合作。

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选举结果

120席位的以色列议会选举最终结果显示，本雅明·内塔尼亚胡阵营获得53个席位。由艾森科特领导的反对派阵营获得48席，阿拉伯政党获得19席。两个主要阵营均未获得能够独立组建政府所需的多数席位。

艾森科特列出的优先事项包括成立国家调查委员会、对所有公民实行强制服务、增加军人数量，以及改善对服役人员的待遇和认可。他还承诺废除与司法改革有关的立法。

在谈及新政府成立前可能对伊朗采取军事行动时，艾森科特表示，他只会支持为应对针对以色列的直接且紧迫、无法等待新内阁宣誓就职的威胁而采取的行动。

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